На трьох пунктах пропуску, які блокують польські перевізники, на в’їзд в Україну очікують близько 2000 транспортних засобів.
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Яка ситуація на польсько-українському кордоні
У відомстві розповіли, що на пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин у звичайний час за добу їздили по 680 вантажівок, а зараз, через блокаду, лише кілька десятків за добу.
З польського боку кордону у фізичній черзі очікують понад 800 вантажівок,
– мовиться у повідомленні.
У суботу міністерство разом з Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників роздали заблокованим на кордоні водіям на цьому пункті пропуску 2 500 тисячі літрів води, 1 200 обідів та необхідні медикаменти.
Щодо пунктів "Корчова – Краківець" та "Рава-Руська – Гребенне" повідомляють, що кількість вантажівок у фізичній черзі з польського боку складає 700 та 600 транспортних засобів відповідно.
У відомстві нагадали, що з минулого тижня діє штаб допомоги українським водіям. Крім цього, міністерство ініціювало направлення моніторингових груп ЄС на заблоковані пункти пропуску з метою фіксації реальної ситуації, яка склалась на кордоні.
Польська поліція закликає зупинити блокаду
- 25 листопада стало відомо, що польська поліція вже тричі закликала місцеву владу скасувати дозвіл блокувати кордон з Україною.
- У поліції посилаються на польське законодавство, згідно з яким публічні зібрання можуть припинити згідно з рішенням органів влади гміни, якщо їхнє проведення загрожує життю та здоров'ю людей, або ж загрожує значним матеріальним збиткам.
- Польські правоохоронці зазначають, що заблоковані навіть вантажівки, які перевозять небезпечні матеріали, вантажі для війська України та вантажі з живими тваринами. Дані свідчать, що пропускають по одному авто на годину незалежно від того, який вантаж перевозить транспортний засіб.
- Додамо, що на кордоні вже зафіксовано 2 випадки смерті.