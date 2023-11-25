Член партии Конфедерация Томаш Бечек выложил в сеть фото письма, которое уже третье по счету. Он от Комендатуры уездной полиции в Ярославе до войта гмины Радимно Богдана Шилара. В ответном письме польская полиция призвала отменить разрешение на проведение акции, которая заблокировала польско-украинскую границу.

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Полицейские обращались трижды

В продолжение писем от 10 и 11 ноября о представлении о прекращении собрания, которое продолжается с 6 ноября 2023 года, повторно обращаемся с представлением о прекращении собрания, организованного Комитетом защиты предпринимателей и частного транспорта на отрезке государственной дороги номер 94 и в районе пункта пропуска Корчова,

– говорится в тексте письма.

В полиции решили сослаться на польское законодательство. Согласно ему, публичные собрания могут быть прекращены в соответствии с решением органов власти гмины. В частности, в случае, если их проведение угрожает жизни и здоровью людей, или чревато значительным материальным ущербом.

В полиции полагают, что блокада границы несет соответствующие угрозы. Ведь организаторы акции надлежащих мер безопасности не обеспечили. Среди угроз – накопление, а также длительное пребывание в одном месте грузовиков, в которых – опасные материалы.

Также в польской полиции обратили внимание, что не выполняются собственные обязательства, предоставленные организаторами блокады. Собственно, его они выкладывали в заявке о проведении соответствующего собрания.

Речь идет о пропуске без очереди автомобилей с грузами для войск Украины, а также с живыми животными. Данные полиции свидетельствуют о том, что пропускают по одному авто в час. И не зависит, какой именно груз перевозит транспортное средство.

Заметим, что на саммите Grain from Ukraine Владимир Зеленский прокомментировал блокаду границы. По его словам, причиной сложностей стали "политические шаги" соседей нашего государства. В то же время он добавил, что нужно дать немного времени, чтобы было "потепление".