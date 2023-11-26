Андрей Садовый опубликовал обращение к полякам в фейсбуке и соцсети Х, ранее известной как Твиттер.

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Садовый обратился к полякам

Мэр Львова призвал блокировщиков границы "вернуться к реальности". Он отметил, что колоссальная помощь Польше Украине сейчас сводится на нет "группой маргиналов".

Наши польские друзья должны вернуться к реальности. Весь ваш гигантский вклад в победу Украины в этой войне сводится на нет группой маргиналов, блокирующих гуманитарные поставки стране, уже второй год защищающей свою независимость и безопасность Европы. Есть ли у Польши мужество, политическая воля и гражданские инструменты прекратить эту позорную блокаду Украины? Цена слишком высока,

– написал Садовый.

Пост Садового быстро разлетелся по сети и это не понравилось силам, блокирующим украинскую границу. Поэтому незадолго после этого в соцсети Х у сообщения Садового появилось циничное примечание: "Гуманитарную помощь на границе с Польшей не блокируют. 1/3 этой помощи не дошла к армии из-за коррупции в Украине".

Следует отметить, что это циничная манипуляция и ложь. Поскольку даже в польской полиции подтверждают, что блокировщики не пропускают гуманитарку.



Скриншот с Х

Какая ситуация сейчас на польско-украинской границе