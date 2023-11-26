Андрій Садовий опублікував звернення до поляків у фейсбуці та соцмережі Х, раніше відомій як Твіттер.

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Садовий звернувся до поляків

Мер Львова закликав блокувальників кордону "повернутися до реальності". Він зазначив, що колосальна допомога Польщі Україні зараз зводиться нанівець "групою маргіналів".

Наші польські друзі мають повернутися до реальності. Увесь ваш гігантський внесок у перемогу України у цій війні зводиться нанівець групою маргіналів, які блокують гуманітарні поставки країні, яка вже другий рік захищає свою незалежність та безпеку Європи. Чи має Польща мужність, політичну волю та громадянські інструменти припинити цю ганебну блокаду України? Ціна занадто висока,

– написав Садовий.

Пост Садового швидко розлетівся мережею і це не сподобалося силам, які блокують український кордон. Тому незадовго після цього у соцмережі Х біля допису Садового з'явилася цинічна примітка: "Гуманітарну допомогу на кордоні з Польщею не блокують. 1/3 цієї допомоги не надійшла до армії через корупцію в Україні".

Варто зазначити, що це цинічна маніпуляція та брехня. Оскільки навіть у польській поліції підтверджують, що блокувальники не пропускають гуманітарку.



Скриншот з Х

Яка ситуація зараз на польсько-українському кордоні