Комитет защиты транспортных перевозчиков и работодателей Польши 6 ноября начал блокаду украинским грузовикам на границе. Там заявили, что забастовка продлится круглосуточно, а разрешение на это есть до 3 января 2024 года.

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Впрочем, на этом поляки не остановились, и перекрыли последний пункт пересечения "Медика – Шегини", который пропускал грузовой транспорт. Об этом написал у себя на странице один из лидеров польских протестующих Рафал Меклер.

Украина становится конкурентной

Как рассказывает 24 Каналу эксперт Михаил Непран, несмотря на все эта ситуация показывает, что Украина конкурентоспособна на европейском рынке.

Михаил Непран Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, член Украинского совета бизнеса Мы можем работать на уровне и можем работать даже лучше, чем те же европейские перевозчики. Что показала история? Есть средние перевозчики, интересы которых представляет структура, организовавшая блокаду, много политики и российский след, а также чисто экономические причины. Оказывается, что небольшие средние польские производители, которые зарабатывали деньги на перевозках из Украины в Европу и наоборот, стали не конкурентными, когда украинцы получили прямой доступ в Европу.

Непран добавляет, что смотрит на эту ситуацию не только с отрицательной точки зрения, но и с положительной, ведь это показывает, что мы можем быть серьезными игроками на европейских рынках.

В то же время собеседник объясняет, что сейчас в Польше фактически отсутствуют власти, ведь выборы прошли, старое правительство ушло в отставку, а новое еще не сформировано. Следовательно, украинским властям не с кем вести диалог, потому что власти Польши заняли "позицию ожидания".

Например, сегодня (по состоянию на 23 ноября 2023 года – 24 Канал) появилась информация относительно вопросов на словацкой границе. Министр транспорта Словакии и наше министерство инфраструктуры общаются. Мы получаем поддержку относительно того, что в будущем таких проблем не будет,

– добавляет Михаил.

Стоит транспорт, стоит экономика

Граница с Польшей важна для пересечения всего импорта и экспорта Украины. Следовательно, по подсчетам Европейской Бизнес Ассоциация, один день блокады наносит ущерб одной украинской компании на 1 миллион гривен.

Как сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, и экспорт производимой продукции, и будущие контракты, и бюджет страны в 2024 году под угрозой.

Председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник добавляет, что последствиями блокады уже является нарушение контрактов по срокам поставки и большая себестоимость.

Михаил Непран рассказывает, что две стороны из-за блокады несут потери. Как перевозчики из Украины, так и из Польши.

Внутри Польши тоже не такая простая ситуация. Крупные ассоциации перевозчиков не участвуют в блокаде. Они понимают, что могут конкурировать с Украиной. В то же время небольшие средние перевозчики теряют работу,

– объясняет вице-президент Торгово-промышленной палаты.

Обратите внимание! В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины сообщили, что перевозчики, которые сейчас бастуют на границе с Украиной, ранее работали в России и Белоруссии. Бастует только одна из 4 польских ассоциаций перевозчиков.

Кроме того, следует добавить, что ни польская сторона, ни украинская сторона не заинтересованы в напряжении, которое может быть в украинско-польских отношениях.

Будут ли пустеть украинские прилавки с продуктами

Денис Марчук из Всеукраинского аграрного совета в разговоре с 24 Каналом сообщает, что если будет задержка с импортом на границе, то это может привести к дефициту определенных товаров, которые импортируются. Речь идет о разном перечне продукции, начиная от лампочек и заканчивая продуктовой группой.

К примеру, контрагенты, с которыми работает Украина по Европе, достаточно активно перед новогодними праздниками планировали реализовать свою продукцию.

Кроме того, присутствие поляков на нашем рынке – это молочная продукция.

Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Впрочем, это не приведет к дефициту, потому что мы внутри страны производим достаточно молочной продукции. Я думаю, что произойдут, конечно, какие-то недостатки, но мы можем их заменить.

Такое мнение разделяет и Михаил Непран, который уверяет, что 80% ассортимента на полках украинских магазинов – украинского производства.

Без грузовиков, которые везут продукты питания, мы точно сможем прожить. Речь идет о цитрусовых, морепродуктах, рыбе, импортных винах, или, скажем, хамоне, или креветках. Конечно, приятно их есть, но это не критично, если даже и будут какие-то перебои,

– говорит он.

Глобальная проблема для аграриев

Однако Денис Марчук больше обращает внимание на то, с какой проблемой могут столкнуться аграрии. Ноябрь-декабрь – наиболее пиковые моменты вывоза продукции. И угрозой для Украины может стать то, что мы, как государство, не удержим количество валютной выручки.

По данным Федерации работодателей, если смотреть на все заблокированные грузы, мы там теряем около 400 миллионов евро. То есть это очень объемно. Я не говорю, что это только аграрный сектор. В целом все, что у нас сейчас там стоит из экспорта, это очень большие объемы. А учитывая, что большая часть это аграрный бизнес, мы понимаем, что это большие недополучения,

– объясняет Денис Марчук.

По состоянию на сегодняшний день уже 4 пропускной пункт на таможне между Украиной и Польшей заблокирован. Такие сигналы отрицательно влияют на работу бизнеса, потому что задержки продлятся несколько недель. Следовательно, Украина может столкнуться с большим кризисом, который коснется непосредственно товаропроизводителей.

По словам заместителя ВАР, исходя из этой ситуации, следовало бы рассматривать возможность Еврокомиссии найти возможность финансовых интервенций, чтобы выкупать зерновую группу в Украине.

Затем оставлять зерно на хранении, чтобы оно не уезжало за границу, тем самым не создавая дополнительную нагрузку.

После этого можно было бы постепенно вывозить зерновую группу на те рынки, куда нужно реализовывать.

К слову, сейчас украинские перевозчики отправляются на другие пропускные пункты, например с Румынией и Словакией. Но большой поток автомобилей создает напряжение на пропускных пунктах, что тоже приводит к задержкам.

Спекуляция на топливе: что говорит эксперт

В комментарии 24 Каналу Геннадий Рябцев говорит, чтобы понять, как именно ситуация на границе может повлиять на топливо в Украине, нужно прежде всего понимать, по каким причинам оно может дорожать.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Это, например, стоимость нефтепродуктов на электронной бирже в Восточной Европе и наличие нефтепродуктов. Сейчас цены снижаются, поэтому говорить, что ситуация на границе может привести к подорожанию, нельзя.

Эксперт добавляет, что дизельного топлива и бензина достаточно на рынке. Однако возникает вопрос о сжиженном газе. Рябцев объясняет:

В Польше появилась альтернатива, куда использовать сжиженный газ – в котельной.

Поэтому для автомобилистов остается значительно меньше газа, чем раньше.

Большая часть газа ранее поступала из России и Беларуси, но с изменением соответствующих таможенных правил нельзя указывать, что страна происхождения неизвестна, маскируя топливо. Следовательно, предложений для украинских трейдеров стало меньше.

По мнению специалиста, ситуация с блокадой пунктов пропуска на границе с Польшей становится все более надуманной именно для рынка нефтепродуктов. Господин Геннадий отмечает, что в Украине действует 31 автомобильный пункт пропуска, и 9 из них – это пункты пропуска через Польшу.

Когда говорят, что проблемы на 3 из 31 пунктов пропуска привели к подорожанию на четверть пропана-бутана, то у меня возникает вопрос относительно того, что кто-то спекулирует на этом,

– добавляет он.

Почему польские перевозчики устроили блокаду

Одной из причин блокады с польской стороны является отмена разрешений на специальную деятельность украинских перевозчиков за рубежом. Их отменили в начале полномасштабного вторжения 2022 года и вплоть до июня 2024 года.

Следовательно, такие события создают якобы неравные условия между перевозчиками, потому что украинские грузовики гораздо чаще пересекают границу. Со слов представителя протестующих Томаша Борковского в газете "Rzeczpospolita", в этом году польско-украинскую границу пересекли 880 тысяч украинских грузовиков, а к концу 2023 года – их будет миллионы.

До войны каждая сторона имела по 180 тысяч разрешений, и это масштаб разницы,

– замечает Борковский.

Заметьте! Протестующие считают, что это вредит польскому бизнесу. Из-за того, что в Украине меньшие зарплаты для водителей, а соответственно и меньшие налоги, польские перевозчики "проигрывают", ведь украинские услуги намного дешевле.

Другие жалобы по поводу этой ситуации

Польские перевозчики дольше стоят в очереди на границе, чем украинцы. Они жалуются на то, что украинские перевозчики могут зарегистрироваться в электронной очереди "Шлях" еще задолго до поездки, а польские могут попасть в очередь только когда пересекут границу в сторону Украины. Поэтому требуют, чтобы они получили доступ к системе также.

Кроме того, требуют экологический контроль перевозчиков из Украины.

По словам Дениса Марчука, сейчас Украина столкнулась с ситуацией, которая ставит большую проблему в контексте пребывания Украины уже как полноценного члена Европейского Союза. Потому что польские митингующие нарушают закон Евросоюза. Кроме того, нарушают договоренности о беспрепятственном передвижении по сухопутному направлению.

Я знаю, что сегодня разные юридические кампании рассматривают возможность обложения соответствующими штрафами. То есть в судебном порядке наложить на митингующих потери, которые несут сегодня перевозчики, в том числе польские и украинские,

– говорит заместитель председателя ВАР.

Если это станет возможным, это будет уроком для будущих таких прецедентов, которые будут со стороны той или иной страны.