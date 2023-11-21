Почему растет цена на горючее

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн пояснил, что, несмотря на увеличение стоимости газа, бензин и дизель пока не будут расти в цене, сообщает 24 Канал. Больше всего на ситуацию влияют события на польской границе.

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Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" Причина одна – это то, что заблокирована граница с Польшей. Это важно потому, что 30% сжиженного газа в Украину поступает именно через польский участок границы. Соответственно, очень трудно быстро заместить этот объем. И соответственно это привело к нехватке на внутреннем рынке. И из-за дефицита цены выросли в течение последнего месяца с 27 до 35 гривен за литр, то есть на 30%.

По словам Куюна, очереди на границе и соответствующие трудности начались уже в октябре, поскольку тогда увеличился аграрный экспорт. Трейдеры ищут иные пути транспортировки продукции, в том числе через железную дорогу и другие страны.

Сейчас граница заблокирована, и в лучшем случае эта машина сделает одну ходку в месяц, то есть в 4 раза меньше.

– уточняет Куюн

Однако, как говорит Куюн, со временем цена на сжиженный газ станет падать. Это произойдет после того, как будет доставлено достаточное количество сырья в Украину. А вот стоимость бензина и дизеля может упасть, поскольку накоплений этой продукции достаточно, более того, она продолжает поступать из-за границы.