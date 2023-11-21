Чому зростає ціна на пальне

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн пояснив, що попри збільшення вартості газу, бензин та дизель поки що не будуть зростати в ціні, повідомляє 24 Канал. Найбільше на ситуацію впливають події на польському кордоні.

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Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А-95" Причина одна – це те, що заблокований кордон з Польщею. Це важливо тому, 30% скрапленого газу в Україну надходить саме через польську ділянку кордону. Відповідно дуже важко швидко замістити цей обсяг. І відповідно це призвело до нестачі на внутрішньому ринку. І через дефіцит ціни зросли протягом останнього місяця з 27 до 35 гривень за літр, тобто на 30%.

За словами Куюна, черги на кордоні і, відповідні труднощі, почалися уже у жовтні, оскільки тоді збільшився аграрний експорт. Трейдери шукають інші шляхи транспортування продукції, зокрема через залізницю та країн-сусідів.

Зараз кордон заблокований, і в кращому випадку ця машина зробить одну ходку на місяць, тобто в 4 рази менше.

– уточнює Куюн

Проте, як каже Куюн, з часом ціна на скраплений газ почне падати. Це станеться після того, як буде доставлено достатню кількість сировини в Україну. А от вартість бензину та дизелю може впасти, оскільки накопичень цієї продукції є достатньо, щобільше, вона продовжує надходити з-за кордону.