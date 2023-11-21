Чи зберігається субсидія після переїзду

У ПФУ пояснили, у якому випадки громадяни можуть розраховувати на субсидію, навіть після переїзду. Для цього потрібно встигнути провести операцію купівлі/продажу у чітко визначені терміни.

Читайте також Як отримати доплату до пенсії: нова надбавка від ООН

Житлову субсидію можуть призначити за умови документального підтвердження, що нове житло було придбане протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), і це єдине житлове приміщення у власності особи. При цьому доходи від такого продажу не враховуються у сукупний дохід домогосподарства.

– пояснили представники ПФУ

Однак, потрібно розуміти, що є інші обставини скасування субсидії. Йдеться про:

смерть заявника – основного отримувача субсидії;

зміна складу родини;

борги за ЖКП, які перевищують 680 гривень;

виявлення прихованого доходу.

Зверніть увагу! Якщо громадянин має право і на субсидії, і на пільги, йому доведеться обирати. Отримувати обидві соцдопмоги водночас – неможливо.

Як отримати субсидію

Субсидія надається домогосподарствам, які не мають фінансової можливості самостійно оплачувати ЖКП. Для того аби оформити цю соцдопомогу необхідні такі документи:

заява;

посвідчення особи;

декларація про доходи;

догові оренди або свідоцтво про право власності на вказане житло.

Заяву у ПФУ можна подати як онлайн, так і офлайн. Також субсидію можна оформити через застосунок Дія.

Зауважте! Розгляд поданої заяви відбувається протягом 30 днів. На цей час субсидія не надається.