Сохраняется ли субсидия после переезда

В ПФУ объяснили, в каком случае граждане могут рассчитывать на субсидию, даже после переезда. Для этого необходимо успеть провести сделку купли/продажи в четко определенные сроки.

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Жилищную субсидию могут назначить при документального подтверждения, что новое жилье было приобретено в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), и это единственное жилое помещение в собственности лица. При этом доходы от таких продаж не учитываются в совокупный доход домохозяйства.

– объяснили представители ПФУ

Однако следует понимать, что есть другие обстоятельства отмены субсидии. Речь идет о:

смерти заявителя – основного получателя субсидии;

изменении состава семьи;

долгах по ЖКУ, превышающих 680 гривен;

обнаружении скрытого дохода.

Обратите внимание! Если гражданин имеет право и на субсидии и на льготы, ему придется выбирать. Получать обе соцпомощи одновременно – невозможно.

Как получить субсидию

Субсидия предоставляется домохозяйствам, не имеющим финансовой возможности самостоятельно оплачивать ЖКУ. Для того чтобы оформить эту соцпомощь необходимы следующие документы:

заявление;

удостоверение личности;

право на доходы;

договорные аренды или свидетельство о праве собственности на указанное жилье.

Заявление в ПФУ можно подать как онлайн, так и офлайн. Также субсидию можно оформить через приложение Дию.

Заметьте! Рассмотрение поданного заявления проходит в течение 30 дней. В течении этого времени субсидия не предоставляется.