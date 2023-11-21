Сохраняется ли субсидия после переезда
В ПФУ объяснили, в каком случае граждане могут рассчитывать на субсидию, даже после переезда. Для этого необходимо успеть провести сделку купли/продажи в четко определенные сроки.
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Жилищную субсидию могут назначить при документального подтверждения, что новое жилье было приобретено в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), и это единственное жилое помещение в собственности лица. При этом доходы от таких продаж не учитываются в совокупный доход домохозяйства.
– объяснили представители ПФУ
Однако следует понимать, что есть другие обстоятельства отмены субсидии. Речь идет о:
- смерти заявителя – основного получателя субсидии;
- изменении состава семьи;
- долгах по ЖКУ, превышающих 680 гривен;
- обнаружении скрытого дохода.
Как получить субсидию
Субсидия предоставляется домохозяйствам, не имеющим финансовой возможности самостоятельно оплачивать ЖКУ. Для того чтобы оформить эту соцпомощь необходимы следующие документы:
- заявление;
- удостоверение личности;
- право на доходы;
- договорные аренды или свидетельство о праве собственности на указанное жилье.
Заявление в ПФУ можно подать как онлайн, так и офлайн. Также субсидию можно оформить через приложение Дию.