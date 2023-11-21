Кто может получить помощь от ООН
Выплаты начисляются исключительно пенсионерам, которые живут в зоне активных боевых действий или на прифронтовой территории. Средства предоставляются в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.
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Какие еще условия для получения этих надбавок:
- пенсионер имеет выплаты менее 3 тысяч гривен;
- отсутствие международной финансовой помощи до настоящего времени.
Сумма надбавки рассчитывается индивидуально как разница между 3 тысячами и размером пенсии. Например, если пенсионер получает 2500 гривен, его надбавка – 500 гривен.
Какие еще надбавки для пенсионеров есть в Украине
Возрастные доплаты к пенсии начисляются автоматически и зависят исключительно от возраста пенсионера. Какие эти надбавки сейчас:
- граждане в возрасте от 70 до 74 лет включительно имеют 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 579 гривен.
Также украинские пенсионеры могут получить надбавку из-за особых нужд. Размер этой доплаты сейчас – 837 гривен. Такую выплату могут оформить:
- пенсионеры, нуждающиеся в спецуходе от социального работника;
- лица без достаточного денежного обеспечения;
- граждане, которые не могут самостоятельно ухаживать за собой