Хто може отримати допомогу від ООН

Виплати нараховуються виключно тим пенсіонерам, які живуть у зоні активних бойових дій або на прифронтовій території. Кошти надаються у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.

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Які ще умови є для отримання цих надбавок:

пенсіонер має виплати менш як 3 тисячі гривень;

відсутність міжнародної фінансової допомоги до теперішнього часу.

Сума надбавки розраховується індивідуально, як різниця між 3 тисячами і розміром пенсії. Наприклад, якщо пенсіонер отримує 2 500 гривень, його надбавка – 500 гривень.

Зверніть увагу! Подавати заяву на отримання доплати непотрібно. ПФУ автоматично визначить кому з пенсіонерів потрібна надбавка.

Які ще надбавки для пенсіонерів є в Україні

Вікові доплати до пенсії нараховуються автоматично і залежать, виключно від віку пенсіонера. Які ці надбавки зараз:

громадяни віком від 70 до 74 років включно мають 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

Також українські пенсіонери можуть отримати надбавку через особливі потреби. Розмір цієї доплати зараз – 837 гривень. Таку виплату мають змогу оформити:

пенсіонери, які потребують спецдогляду від соціального працівника;

особи без достатнього фінансового забезпечення;

громадяни, які не можуть самостійно доглядати за собою

Зауважте! Для оформлення цієї надбавки необхідно надати ПФУ документи, які підтверджують ваші особливі потреби.