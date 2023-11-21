Хто може отримати допомогу від ООН
Виплати нараховуються виключно тим пенсіонерам, які живуть у зоні активних бойових дій або на прифронтовій території. Кошти надаються у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.
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Які ще умови є для отримання цих надбавок:
- пенсіонер має виплати менш як 3 тисячі гривень;
- відсутність міжнародної фінансової допомоги до теперішнього часу.
Сума надбавки розраховується індивідуально, як різниця між 3 тисячами і розміром пенсії. Наприклад, якщо пенсіонер отримує 2 500 гривень, його надбавка – 500 гривень.
Які ще надбавки для пенсіонерів є в Україні
Вікові доплати до пенсії нараховуються автоматично і залежать, виключно від віку пенсіонера. Які ці надбавки зараз:
- громадяни віком від 70 до 74 років включно мають 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 579 гривень.
Також українські пенсіонери можуть отримати надбавку через особливі потреби. Розмір цієї доплати зараз – 837 гривень. Таку виплату мають змогу оформити:
- пенсіонери, які потребують спецдогляду від соціального працівника;
- особи без достатнього фінансового забезпечення;
- громадяни, які не можуть самостійно доглядати за собою