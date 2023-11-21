Яким ВПО припинять виплати

У 2024 році переселенцям, які можуть дозволити собі великі покупки та інвестиції, відмовлять у допомозі від держави. Зокрема виплати припинять для тих, хто:

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придбав квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тисяч гривень;

володіє новим транспортним засобом, випущеним менше 5 років тому;

має власне житло площею понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім'ї на територіях, де немає активних бойових дій;

придбали валюту на суму понад 100 тисяч гривень;

володіє депозитними банківськими рахунками із сумою понад 100 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Це регулюється рішенням Міністерства соціальної політики від 11 липня 2023 року №709

Коли ВПО отримують свої виплати

Нині для кожного ВПО платять по 2 тисячі гривень, а для тих, хто має інвалідність, або ж дітей – 3 тисячі гривень.

Свої виплати вони отримують щомісяця 15 та 28 числа. Тож ті особи, які ще не отримали допомогу від держави у листопаді, отримають її під кінець місяця у відповідну дату.

Нагадаємо! На виплати ВПО у листопаді було виділено 5,8 мільярда гривень.