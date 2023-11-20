Коли ВПО отримають виплати

Тож у листопаді на виплати ВПО виділили 5,8 мільярда гривень. Натомість з початку 2023 року загалом на ці витрати було виділено 7,2 мільярда гривень.

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Вчора Держказначейство перерахувало на банки понад 5,8 млрд гривень на виплати ВПО у першому періоді листопада. Таким чином, протягом кількох днів гроші надійдуть на банківські рахунки внутрішніх переселенців,

– йдеться у Мінреінтеграції.

Свої виплати переселенці отримують щомісяця 15 або 28 числа. Тому ті, хто ще не отримав свої виплати у листопаді, можуть очікувати на них 28 числа.

Скільки платять для ВПО

Від 1 серпня щомісячну допомогу для ВПО назначають лише на 6 місяців. Проте її можуть продовжити для родини у складі якої є:

діти з інвалідністю;

особи, які доглядають за особою з інвалідністю;

особи пенсійного віку;

три і більше дітей віком до 18 років;

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника.

Також виплати продовжать, якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів.

Нагадаємо! Здебільшого для ВПО виплачують 2 тисячі гривень на місяць, проте для осіб з інвалідністю та дітей ця сума становить 3 тисячі гривень.