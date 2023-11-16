Хто може отримати безкоштовне житло
Першочергово безоплатним житлом мають забезпечити дітей-сиріт, багатодітних родин, осіб з інвалідністю та пенсіонерів.Оскільки забезпечити цю ініціативу повністю, поки що немає фінансової можливості, її реалізують дещо іншим чином.
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Станом на зараз, пільговим категоріям переселенців надають безкоштовне місце проживання на 6 місяців. ВПО мають оплачувати виключно спожиту комуналку.
Розв'язувати питання з розселенням переселенців мають органи місцевого самоврядування. Ці установи зобов'язані виконувати такі обов'язки:
- здійснювати побудову нової нерухомості та реконструкцію застарілих будинків;
- орендувати та викуповувати будинки;
- передавати нерухомість у державну чи комунальну власність;
- перетворювати нежитловий фонд у статус житлового;
- здійснювати капітальний ремонт об'єкту.
Щоб отримати докладну консультацію від вповноважених органів, можна звернутись за такими телефонами:
- 066-813-62-39 – гаряча лінія для консультації питань, які стосуються ВПО;
- 15-48 – гаряча лінія Мінреінтеграції.
Яку допомогу отримують ВПО
Переселенці можуть отримати грошові виплати, а також компенсацію на комунальні послуги. За допомогою програму "Прихисток" ВПО знаходять нове тимчасове житло. Зараз прихистили переселенців уже понад 150 тисяч українських земель.
Які кошти ВПО отримують зараз щомісячно:
- 2 000 гривень – дорослі старше 18 років;
- 3 000 гривень – діти, особи з інвалідністю.