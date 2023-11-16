Станом на 1 жовтня 2023 року в 63 банках України зберігалося 1 трильйон 4 мільярди гривень коштів фізичних осіб.
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Топ-5 банків за сумою вкладень
За даними НБУ, топ-5 банків з найбільшим вкладеннями:
- ПриватБанку – 362,5 мільярда гривень.
- Ощадбанк – 179,5 мільярда гривень.
- Універсал Банк – 56,1 мільярда гривень.
- Райффайзен Банк – 55,6 мільярда гривень.
- ПУМБ – 44,4 мільярда гривень.
Та топ-5 з найменшими вкладеннями фізичних осіб:
- МТБ-банка – 3,3 міяльрда гривень.
- Банк кредит Дніпро – 4,8 міяльрда гривень.
- АкордБанк – 4,9 міяльрда гривень.
- Банк Восток – 5,2 міяльрда гривень.
- Прокредитбанк – 9,9 міяльрда гривень.
Депозити у банках
У коментарі 24 каналу банкір Дмитро Замотаєв розповів, що протягом наступного тижня загальні характеристики сегмента депозитів будуть такими:
- триватиме процес зростання популярності гривневих збережень з розміщенням від 3 до 6 місяців через вдале для клієнтів співвідношення очікуваного високого прибутку за короткий часовий проміжок (наразі частка таких вкладів перевищує 50% від усіх нових депозитів за останні 2 місяці);
- через зниження інфляції (у річному вимірі до 5,3%) "чистий" прибуток за гривневими вкладами залежно від терміну розміщення вже становить 6 – 7%. Це у 2 – 2,5 раза більше ніж у валютних збережень.
У ІІІ кварталі 2023 року банки України знижували ставки за депозитами. Середня ставка за депозитами для населення становить 14,5% річних за очікуваної інфляції протягом найближчих 12 місяців на рівні 10%.