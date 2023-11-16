Станом на 1 жовтня 2023 року в 63 банках України зберігалося 1 трильйон 4 мільярди гривень коштів фізичних осіб.

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Топ-5 банків за сумою вкладень

За даними НБУ, топ-5 банків з найбільшим вкладеннями:

ПриватБанку – 362,5 мільярда гривень. Ощадбанк – 179,5 мільярда гривень. Універсал Банк – 56,1 мільярда гривень. Райффайзен Банк – 55,6 мільярда гривень. ПУМБ – 44,4 мільярда гривень.

Та топ-5 з найменшими вкладеннями фізичних осіб:

МТБ-банка – 3,3 міяльрда гривень. Банк кредит Дніпро – 4,8 міяльрда гривень. АкордБанк – 4,9 міяльрда гривень. Банк Восток – 5,2 міяльрда гривень. Прокредитбанк – 9,9 міяльрда гривень.

Депозити у банках

У коментарі 24 каналу банкір Дмитро Замотаєв розповів, що протягом наступного тижня загальні характеристики сегмента депозитів будуть такими:

триватиме процес зростання популярності гривневих збережень з розміщенням від 3 до 6 місяців через вдале для клієнтів співвідношення очікуваного високого прибутку за короткий часовий проміжок (наразі частка таких вкладів перевищує 50% від усіх нових депозитів за останні 2 місяці);

через зниження інфляції (у річному вимірі до 5,3%) "чистий" прибуток за гривневими вкладами залежно від терміну розміщення вже становить 6 – 7%. Це у 2 – 2,5 раза більше ніж у валютних збережень.

У ІІІ кварталі 2023 року банки України знижували ставки за депозитами. Середня ставка за депозитами для населення становить 14,5% річних за очікуваної інфляції протягом найближчих 12 місяців на рівні 10%.

Цікаво! Станом на 1 жовтня 2023 року в Україні налічувалося 5098 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 238.