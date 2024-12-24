Курс валют у банках

Станом на ранок 24 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,80 гривні (+10 копійок проти 23 грудня) та продаж по 42,35 гривні (+15 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,60 гривні (+17 копійок), а продаж по 44,30 гривні (+20 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,30 гривні (без змін), а продати по 42,34 гривні (+3 копійки).

Купівля євро по 44,10 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,27 гривні (-4 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,91 гривні (-9 копійок), а продають по 42,36 гривні (-6 копійок), за даними finance.ua.

Євро купують по 43,65 гривні (-76 копійок), а продають по 44,43 гривні (-12 копійок).

Що буде із курсом долара цього тижня

Банкірка Анна Золотько в коментарі 24 Каналу зазначила, що на міжбанку минулого тижня котирування намагалися перевищити позначку 42 гривні за долар, але регулятор стримував ослаблення гривні. Втім, Золотько вважає, вони таки можуть подолати психологічний рівень у 42 гривні за долар цього тижня.

Зверніть увагу! Вона також зазначає, що з наближенням кінця місяця та передноворічними виплатами зарплат і премій попит на готівку може зрости.

Отже, протягом тижня долар на готівковому ринку продаватиметься в межах 42–42,5 гривні за долар.