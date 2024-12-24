Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 5 грудня офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,21 гривні (без змін), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злотого в банках та обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,10 гривні (без змін) та продаж – 10,40 гривні (+1 копійка).

Водночас обмінники купують злоті по 10,27 гривні (без змін), а продають – уже по 10,39 гривні (без змін).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 021 гривню. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 040 гривень – у банках та 1 039 гривень в обмінниках.

Обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 027 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме приблизно 1 010 гривень.

Важливо! Остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.