Що вплинуло на курс долара

Лібералізація частини обмежень на рух капіталу мала помірний вплив на валютний ринок, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

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Більше третини виплат за кордон компанії здійснили за рахунок власної валюти.

Разом із цим восени помітно зріс попит населення на готівкову валюту, що стало основним фактором додаткового тиску на курс гривні.

Зауважте! У звіті підкреслюється, що НБУ залишається ключовим гравцем на валютному ринку, а його інтервенції слугують головним інструментом для врівноваження попиту та пропозиції валюти.

НБУ здатний компенсувати дефіцит валюти та пом’якшувати різкі коливання курсу.

Що буде з резервами

Також наголошується, що міжнародна допомога дозволяє підтримувати резерви на належному рівні, навіть за умов зростання попиту на валюту.

Починаючи з четвертого кварталу минулого року, обсяг резервів перевищує 100% від рівня адекватності, визначеного МВФ. До кінця 2024 року цей показник очікується близьким до 120%.

Зауважте! Національний банк прогнозує поступове зниження рівня резервів за критерієм адекватності МВФ у 2025 році. Водночас достатність резервів залишатиметься вище 100% протягом усього року.