Курс валют у банках

Станом на ранок 23 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,70 гривні (без змін проти 20 грудня) та продаж по 42,20 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,43 гривні (-12 копійок), а продаж по 44,10 гривні (-9 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,30 гривні (+20 копійок), а продати по 42,31 гривні (+21 копійка).

(+20 копійок), а продати по (+21 копійка). Купівля євро по 44,15 гривні (+31 копійка), а продаж по 44,31 гривні (+21 копійка).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 42 гривні (+26 копійок), а продають по 42,42 гривні (+28 копійок), за даними finance.ua.

(+26 копійок), а продають по (+28 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44 гривні (+46 копійок), а продають по 44,55 гривні (+33 копійок).

Чого чекати від курс долара цього тижня

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що на міжбанку в останній тиждень року очікується, що коридор змін варіюватиметься в межах 41,60 – 41,90 гривні за долар. На готівковому можливо ціна навіть перетне межу у 42 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З 23 по 29 грудня долар та євро очікуємо, що долар буде в межах 41,60 – 41,90 гривні, а євро – в межах 43,50 – 45 гривень на міжбанку. Водночас на готівковому ринку: 41,70 – 42,20 гривні за долар, 45 – 47,50 гривні за євро.

Зверніть увагу! Прогнозується, що офіційний курс навряд чи дотягнеться до 42 гривень за долар, а її діапазон застигне між 41,70 і 41,90 гривнями за долар.