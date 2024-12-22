Нещодавно стало відомо, що у Покровську було закрито шахту, де видобували вугілля. Це може призвести, до зменшення обсягів виробництва важкої промисловості, зокрема металу. Доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач розповів 24 Каналу, що Україна зараз працює над новою експортною системою для торгівлі.

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Стан української економіки

Андрій Длігач зауважив, що є перспектива, що наша держава у 2025 році зможе посилити власні позиції на закордонних ринках.

Ми великою мірою залежимо від експорту металу. Попри можливу втрату шахти в Покровську, українська економіка залишається доволі стійкою,

– сказав доктор економічних наук.

Він пояснив це тим, що наша держава має партнерів, які допомагають фінансувати дефіцит державного бюджету.

У мене немає пересторог щодо 2025 року, проте є щодо 2026, адже у той період ми поки маємо обмаль гарантованої фінансової допомоги. Тому потрібно працювати над отриманням економічних гарантій на довшу перспективу,

– підсумував Андрій Длігач.

До слова, Європейський Союз планує продовжувати всебічну підтримку України у 2025 році, зокрема гуманітарну, економічну та військову допомогу. До кінця 2024 року Україна отримає 4,2 мільярда євро, а з наступного року ЄС виділятиме 1,5 мільярда євро щомісяця, використовуючи заморожені російські активи.