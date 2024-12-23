Курс валют в банках

По состоянию на утро 23 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,70 гривны (без изменений по сравнению с 20 декабря) и продажа по 42,20 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,43 гривны (-12 копеек), а продажа по 44,10 гривны (-9 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,30 гривны (+20 копеек), а продать по 42,31 гривне (+21 копейка).

(+20 копеек), а продать по (+21 копейка). Покупка евро по 44,15 гривны (+31 копейка), а продажа по 44,31 гривны (+21 копейка).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 42 гривны (+26 копеек), а продают по 42,42 гривны (+28 копеек), по данным finance.ua.

(+26 копеек), а продают по (+28 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44 гривны (+46 копеек), а продают по 44,55 гривны (+33 копеек).

Чего ждать от курс доллара на этой неделе

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что на межбанке в последнюю неделю года ожидается, что коридор изменений будет варьироваться в пределах 41,60 – 41,90 гривны за доллар. На наличном возможно цена даже пересечет границу в 42 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка С 23 по 29 декабря доллар и евро ожидаем, что доллар будет в пределах 41,60 – 41,90 гривны, а евро – в пределах 43,50 – 45 гривен на межбанке. В то же время на наличном рынке: 41,70 – 42,20 гривны за доллар, 45 – 47,50 гривны за евро.

Обратите внимание! Прогнозируется, что официальный курс вряд ли дотянется до 42 гривен за доллар, а ее диапазон застынет между 41,70 и 41,90 гривнами за доллар.