Курс валют в банках

По состоянию на утро 20 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,70 гривны (без изменений по сравнению с 19 декабря) и продажа по 42,20 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,55 гривны (-20 копеек), а продажа по 44,19 гривны (-21 копейка).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,10 гривны (-5 копеек), а продать по 42,10 гривны (-5 копеек).

(-5 копеек), а продать по (-5 копеек). Покупка евро по 43,84 гривны (-23 копейки), а продажа по 44,10 гривны (-23 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,40 гривны (-29 копеек), а продают по 42,25 гривны (+19 копеек), по данным finance.ua.

(-29 копеек), а продают по (+19 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 42,85 гривны (-86 копеек), а продают по 44,35 гривны (+5 копеек).

На какой курс ожидать

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что на следующей неделе на межбанке ожидается, что коридор изменений будет варьироваться в пределах 41,60 – 41,90 гривны за доллар.

В то же время на наличном рынке существует вероятность периодического пересечения границы в 42 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка С 23 по 29 декабря доллар и евро ожидаем, что доллар будет в пределах 41,60 – 41,90 гривны, а евро – в пределах 43,50 – 45 гривен на межбанке. В то же время на наличном рынке: 41,70 – 42,20 гривны за доллар, 45 – 47,47 50 гривны за евро.

Лесовой добавляет, что официальный курс на следующей неделе вряд ли дотянется до 42 гривен за доллар, а ее диапазон застынет между 41,70 и 41,90 гривнами за доллар.