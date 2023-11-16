Що відбувається у депозитному секторі

Банкір Дмитро Замотаєв вважає, що головний тренд в сегменті гривневих вкладів не зміниться, повідомляє 24 Канал. За його словами, повільне, більшою мірою інерційне зниження ставок у цьому секторі становитиме до 14% річних (з розміщенням на 9 – 12 місяців) і до 14,5% (терміном від 3 до 6 місяців).

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Загалом же наприкінці листопада та в перші дні грудня на ринку можна буде відчути певну статику, коли завершиться перегляд ставок. Надалі цілком можливо, що у грудні відбудеться чергова корекція облікової ставки з наявних 16% до 14 – 15%, а також не виключене зменшення ставки за депсертифікатами на 1 – 2 відсоткові пункти. Важливо підкреслити, що ринок депозитів орієнтується саме на розмір дохідності за 3-місячними депозитними сертифікатами й чим менші за ними відсотки, тим менші проценти за депозитами.

Власне "інерційність" у сегменті гривневих депозитів полягає в тому, що відбуватиметься корекція ставок лише у незначної кількості банків. Очікується їх "підтягування" до ринково обумовленого рівня. Замотаєв наголошує, що тренд на зниження ставок викликаний вересневим зменшенням дохідності за 3-місячними депозитними сертифікатами до 20%.

Банкір вважає, що протягом наступного тижня загальні характеристики сегмента депозитів будуть такими:

Триватиме процес зростання популярності гривневих збережень з розміщенням від 3 до 6 місяців через вдале для клієнтів співвідношення очікуваного високого прибутку за короткий часовий проміжок (наразі частка таких вкладів перевищує 50% від усіх нових депозитів за останні 2 місяці).

Через зниження інфляції (у річному вимірі до 5,3%) "чистий" прибуток за гривневими вкладами залежно від терміну розміщення вже становить 6 – 7%. Це у 2 – 2,5 раза ніж у валютних збережень.

В сегменті валютних депозитів триватиме поступове скорочення середніх ставок за доларовими вкладами до 2 – 2,5%, а за євровими вкладами – до 1,8 – 1,5%. Наступного тижня якихось істотних змін в цьому сегменті не передбачається.

– резюмує Замотаєв

Таким чином, у найближчий тиждень ситуація в сегменті депозитів докорінним чином не зміниться. Завершуватиметься процес "налаштування" ставок і відповідності до ринкової кон'юнктури.

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