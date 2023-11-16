Что происходит в депозитном секторе

Банкир Дмитрий Замотаев считает, что главный тренд в сегменте гривневых вкладов не изменится, сообщает 24 Канал. По его словам, медленное, в большей степени инерционное снижение ставок в этом секторе будет составлять до 14% годовых (с размещением на 9 – 12 месяцев) и до 14,5% (сроком от 3 до 6 месяцев).

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка В конце ноября и в первые дни декабря на рынке можно будет почувствовать определенную статику, когда завершится пересмотр ставок. В дальнейшем вполне возможно, что в декабре произойдет очередная коррекция учетной ставки с имеющихся 16% до 14 – 15%, а также не исключено уменьшение ставки по депсертификатам на 1 – 2 процентных пункта. Важно подчеркнуть, что рынок депозитов ориентируется именно на размер доходности по 3-месячным депозитным сертификатам и чем меньше по ним проценты, тем меньше проценты по депозитам.

Собственно "инерционность" в сегменте гривневых депозитов состоит в том, что коррекция ставок будет происходить лишь в незначительном количестве банков. Ожидается их "подтягивание" до рыночно оговоренного уровня. Замотаев отмечает, что тренд по снижению ставок вызван сентябрьским уменьшением доходности по 3-месячным депозитным сертификатам до 20%.

Банкир считает, что в течение следующей недели общие характеристики сегмента депозитов будут следующими:

Продолжится процесс роста популярности гривневых сбережений с размещением от 3 до 6 месяцев из-за удачного для клиентов соотношения ожидаемой высокой прибыли за короткий промежуток времени (в настоящее время доля таких вкладов превышает 50% от всех новых депозитов за последние 2 месяца).

Из-за снижения инфляции (в годовом исчислении до 5,3%) "чистая" прибыль по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения уже составляет 6 – 7%. Это в 2 – 2,5 раза чем в валютных сбережениях.

В сегменте валютных депозитов будет продолжаться постепенное сокращение средних ставок по долларовым вкладам до 2 – 2,5%, а по евро вкладам – до 1,8 – 1,5%. На следующей неделе каких-либо существенных изменений в этом сегменте не предвидится.

– резюмирует Замотаев

Таким образом, в ближайшую неделю ситуация в сегменте депозитов в корне не изменится. Завершается процесс "настройки" ставок и соответствия рыночной конъюнктуре.

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