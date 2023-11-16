Як зміниться ситуація у кредитному секторі до кінця 2023 року

Очікується, що до кінця грудня ставки за кредитами можуть знизитися на 3 – 5%. Банкірка Олена Дмітрієва пояснила, що на відсоток впливатимуть термін позики, розмір першого внеску та обраний вид кредитування, передає 24 Канал.

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Раніше у НБУ знизили облікову ставку з 20% до 16%. Дмітрієва зазначає, що у грудні очікується корекція цього показника на 1 – 2 відсоткові пункти, тобто до 14 – 15%. Такі зміни позитивно впливатимуть на розвиток партнерських програм між банками та підприємствами різного роду.

Олена Дмітрієва Перша заступниця Голови правління Глобус Банку Завдяки партнерським програмам позичальник отримує більш вигідні умови кредиту: це додаткова гарантія якості придбаного товару, менший розмір кредитної комісії, швидке оформлення позики (у банківському застосунку, відділенні банку чи у компанії-продавця), більш гнучкі умови розтермінування, тощо.

Які зміни на кредитному ринку уже відбулися:

зниження іпотечних ставок на первинному ринку нерухомості на 3%;

зменшення ставок на автокредити в середньому на 2 – 3%;

зниження на 3% кредитування, яке призначено для реалізації основних засобів для ведення бізнесу.

Економічний поступ попри війну стимулюватиме розвиток банківського кредитування: комерційні банки формують оптимальні кредитні умови за всіма видами позик, як то, приміром, іпотечні програми для придбання житла на первинному ринку чи кредити на придбання основних засобів ведення бізнесу. Саме тому найближчим часом зростання кількості позичальників буде вагомим: з другої половини грудня настане найбільш слушна пора для потенційних клієнтів оформити максимально вигідний для них кредит,

– наголосила банкірка.

Дмітрієва вважає, що у грудні будуть вибудовані тенденції у кредитній сфері, які продовжаться і на початку 2024 року. Окремо банкірка зазначила, що банки уже готуються до нового зниження облікової ставки.