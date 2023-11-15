Чи зросте ціна на світло у 2023 році

У червні 2023 року вартість тарифу на електроенергію зросла. Ціна за кіловат-годину тепер дорівнює 2,64 гривні. Через це підвищення, платіжки українців сильно збільшились.

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Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що нової хвилі зростання тарифів не планується, повідомляє 24 Канал. За його словами, ймовірне збільшення комуналки залежатиме від ситуації, яка може виникнути взимку.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Давайте пройдемо цю зиму, подивимося ситуацію. Поки що це питання не обговорюється.

Маємо розуміти, що енергосистема України сильно постраждала через тогорічні атаки росіян. Попри значні накопичення електроенергії та навіть її експорт, значну роль відіграє саме стабільність роботи комунальних підприємств.

Чому можуть знову відбуватися відключення

Минулої зими для розвантаження української енергосистеми були запроваджені екстрені відключення. Така необхідність виникла через значні пошкодження критичної інфраструктури.

Цьогоріч Кремль лише готується до масштабних атак. Президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість обстрілів з боку росіян може збільшитись, передає 24 Канал.

Володимир Зеленський Президент України Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі.

Якщо нові атаки росіян будуть успішні і критична інфраструктура зазнає значних пошкоджень, відключення почнуться знову. Однак, Україна готувалася до цієї зими, тому усі можливі заходи безпеки були вжиті.