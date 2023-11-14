Чому українці обирають гривневе кредитування

Банкірка Первін Дадашова наголошує, що зміцнення національної валюти і популярність гривневого кредитування сприятимуть відновленню української економіки, передає 24 Канал. Потрібно розуміти, що раніше валютні кредити були популярніші, через нижчі ставки.

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Первін Дадашова Директор департаменту фінансової стабільності НБУ Гривневе кредитування превалює, і взагалі, в принципі, гривня більш приваблива для кредитування, ніж валюта. Це дуже важливо, і я думаю, що ця любов до кредитування в гривні має зберегтися й надалі

Під час повномасштабної війни ризики валютного кредитування сильно зросли. Відповідно, ті, кому найбільше потрібні кредити – представники бізнесу почали звертати увагу на гривневі пропозиції.

Також Дадашова зауважила, що кредитний портфель поступово стабілізується. Щобільше, банки мають на меті компенсувати його втрати, поки що збитки становлять 15%.

Зараз якість кредитного портфеля абсолютно нормальна, вона навіть краща, ніж довоєнна. Тобто, банки не втрачають так багато кредитного ризику, як це було ще кілька місяців тому.

– наголошує банкірка

Дадашова відмітила, що зростання кредитного портфеля відбувається завдяки державним програмам підтримки. Однак, варто зауважити і вклад у нього малого та середнього бізнесу. Їхня частка складає понад 50%.

Банкірка також каже, що 15% від усіх кредитів це боржники, які є частиною бізнес-груп. Але це позитивний фактор у сфері ринкового кредитування.