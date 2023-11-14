Право на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення мають працівники бюджетних установ в Україні.

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Що це таке Матеріальна допомога на оздоровлення – це соціальна грошова виплата працівникам, які йдуть у щорічну відпустку. Ці виплати також називають оздоровчими.

Розмір виплат

Виплати надаються індивідуально, не перевищуючи розмір одного посадового окладу один раз на рік під час надання основної щорічної відпустки. У випадку, якщо працівник працював неповний робочий час, сума компенсації буде пропорційною відпрацьованому часу.

Важливо! Матеріальна допомога на оздоровлення належить до Фонду оплати праці. Відповідно, на неї нараховуються зарплатні податки – ПДФО та військовий збір.

Проте у держслужбовців, службовців ОМС оздоровчі дорівнюють розміру середньомісячної зарплати.

Кому нараховуються виплати:

державним службовцям;

посадовим особам місцевого самоврядування;

педагогічним та науково-педагогічним працівникам;

працівникам бюджетних закладів та установ освіти, що не належать до педагогічних та науково-педагогічних працівників;

медичним та фармацевтичним працівникам;

бібліотекарям;

працівникам будинків культури, музеїв.

Зверніть увагу! Для кожної категорії працівників передбачені різні умови розрахунку та отримання матеріальної допомоги на оздоровлення.

Як отримати допомогу

Рішення про надання щорічної відпустки і матеріальної допомоги оформлюють наказами роботодавця. Відповідно, щоб отримати виплату, необхідно написати дві заяви: на щорічну відпустку та на отримання матеріальної допомоги. Це є ключовою умовою для гарантованого отримання виплати. Їх планують заздалегідь та обовʼязково закладають у кошторис.