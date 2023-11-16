По состоянию на 1 октября 2023 года в 63 банках Украины хранилось 1 триллион 4 миллиарда гривен средств физических лиц.
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Топ-5 банков по сумме вложений
По данным НБУ, топ-5 банков с наибольшим вложениями:
- ПриватБанка – 362,5 миллиарда гривен.
- Ощадрбанк – 179,5 миллиарда гривен.
- Универсал Банк – 56,1 миллиарда гривен.
- Райффайзен Банк – 55,6 миллиарда гривен.
- ПУМБ – 44,4 миллиарда гривен.
И топ-5 с наименьшими вложениями физических лиц:
- МТВ-банка – 3,3 миллиарда гривен.
- Банк кредит Днепр – 4,8 миллиарда гривен.
- АккордБанк – 4,9 миллиарда гривен.
- Банк Восток – 5,2 миллиарда гривен.
- Прокредитбанк – 9,9 миллиарда гривен.
Депозиты в банках
В комментарии 24 канала банкир Дмитрий Замотаев рассказал, что в течение следующей недели общие характеристики сегмента депозитов будут следующими.
- будет продолжаться процесс роста популярности гривневых сбережений с размещением от 3 до 6 месяцев из-за удачного для клиентов соотношения ожидаемой высокой прибыли за короткий временной промежуток (в настоящее время доля таких вкладов превышает 50% всех новых депозитов за последние 2 месяца);
- из-за снижения инфляции (в годовом измерении до 5,3%) "чистая" прибыль по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения уже составляет 6 – 7%. Это в 2 – 2,5 раза больше чем в валютных сбережениях.
В ІІІ квартале 2023 года банки Украины снижали ставки по депозитам. Средняя ставка по депозитам для населения составляет 14,5% годовых по ожидаемой инфляции в течение ближайших 12 месяцев на уровне 10%.