Скільки грошей переказують українці з Польщі

Щомісячні перекази також знизилися з 49% до 37%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Національний банк Польщі.

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Біженці переказують гроші менше – лише 33% порівняно з 60% у 2023 році.

Зауважте! Водночас зросла частка українців, які надсилають гуманітарну допомогу – 49%, з яких 39% біженці, а решта виїхали до 2024 року.

У дослідженні Національного банку Польщі йдеться про те, що схильність пересилати гроші в Україну залежить від статусу українців на ринку праці в Польщі.

Зауважте! Грошові перекази здійснюють переважно ті, хто має постійну роботу або веде підприємницьку діяльність.

Частка тих, хто щомісяця пересилає понад 1000 злотих, зросла: серед іммігрантів, які прибули до війни, з 19% до 22%, а серед біженців — з 12% до 19% у порівнянні з 2023 роком.