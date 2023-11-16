Кто может получить бесплатное жилье
Первоочередно бесплатным жильем должны обеспечить детей-сирот, многодетных семей, лиц с инвалидностью и пенсионеров. Поскольку обеспечить эту инициативу полностью, пока нет финансовой возможности, ее реализуют несколько иным образом.
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По состоянию на сегодняшний день, льготным категориям переселенцев предоставляют бесплатное место жительства на 6 месяцев. ВПЛ должны оплачивать исключительно потребленную коммуналку.
Решать вопросы с расселением переселенцев должны органы местного самоуправления. Эти учреждения обязаны выполнять следующие обязанности:
- осуществлять строительство новой недвижимости и реконструкцию устаревших домов;
- арендовать и выкупать дома;
- передавать недвижимость в государственную или коммунальную собственность;
- превращать нежилой фонд в статус жилого;
- производить капитальный ремонт объекта.
Для получения подробной консультации от уполномоченных органов можно обратиться по следующим телефонам:
- 066-813-62-39 – горячая линия для консультации вопросов, касающихся ВПЛ;
- 15-48 – горячая линия Минреинтеграции.
Какую помощь получают ВПЛ
Переселенцы могут получить денежные выплаты, а также компенсацию коммунальных услуг. С помощью программы "Прихисток" ВПЛ находят новое временное жилье. Сейчас приютили переселенцев уже более 150 тысяч украинских земель.
Какие средства ВПЛ получают сейчас ежемесячно:
- 2 000 гривен – взрослые старше 18 лет;
- 3 000 гривен – дети, лица с инвалидностью.