Каким ВПЛ прекратят выплаты

В 2024 году переселенцам, которые могут позволить себе большие покупки и инвестиции, откажут в помощи государства. В частности, выплаты прекратят для тех, кто:

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приобрел квартиру, дом или участок на сумму более 100 тысяч гривен;

владеет новым транспортным средством, выпущенным менее 5 лет назад;

имеет собственное жилье площадью более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи на территориях, где нет активных боевых действий;

приобрели валюту на сумму более 100 тысяч гривен;

владеет депозитными банковскими счетами с суммой более 100 тысяч гривен.

Обратите внимание! Это регулируется решением Министерства социальной политики от 11 июля 2023 г. №709

Когда ВПЛ получают свои выплаты

Сейчас для каждого ВПЛ платят по 2 тысячи гривен, а для тех, кто имеет инвалидность, или детей – 3 тысячи гривен.

Свои выплаты они получают ежемесячно 15 и 28 числа. Поэтому те лица, которые еще не получили помощь от государства в ноябре, получат ее к концу месяца в соответствующую дату.

Напомним! На выплаты ВПЛ в ноябре было выделено 5,8 миллиарда гривен.