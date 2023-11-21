Каким ВПЛ прекратят выплаты
В 2024 году переселенцам, которые могут позволить себе большие покупки и инвестиции, откажут в помощи государства. В частности, выплаты прекратят для тех, кто:
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- приобрел квартиру, дом или участок на сумму более 100 тысяч гривен;
- владеет новым транспортным средством, выпущенным менее 5 лет назад;
- имеет собственное жилье площадью более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи на территориях, где нет активных боевых действий;
- приобрели валюту на сумму более 100 тысяч гривен;
- владеет депозитными банковскими счетами с суммой более 100 тысяч гривен.
Когда ВПЛ получают свои выплаты
Сейчас для каждого ВПЛ платят по 2 тысячи гривен, а для тех, кто имеет инвалидность, или детей – 3 тысячи гривен.
Свои выплаты они получают ежемесячно 15 и 28 числа. Поэтому те лица, которые еще не получили помощь от государства в ноябре, получат ее к концу месяца в соответствующую дату.