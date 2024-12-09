Рекордні поставки газу

Добові потоки через газопровід "Сила Сибіру" перевищили встановлені контрактні зобов'язання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Згідно з повідомленням, на прохання китайської сторони "Газпром" з 1 грудня збільшив постачання до рівня, еквівалентного 38 мільярдам кубометрів на рік. Це відповідає проєктній потужності цього газопроводу.

У 2024 році Китай може стати основним ринком для російського трубопровідного газу. Це пов’язано з тим, що "Газпром" поступово збільшує свою залежність від Китаю як ключового покупця.

Зауважте! Особливо це стало актуальним після того, як більшість європейських країн відмовилися від російських енергоресурсів через вторгнення Росії в Україну.