Рекордные поставки газа

Суточные потоки через газопровод "Сила Сибири" превысили установленные контрактные обязательства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Банки в Китае отказываются от сотрудничества с российскими подсанкционными финучреждениями

Согласно сообщению, по просьбе китайской стороны "Газпром" с 1 декабря увеличил поставки до уровня, эквивалентного 38 миллиардам кубометров в год. Это соответствует проектной мощности этого газопровода.

В 2024 году Китай может стать основным рынком для российского трубопроводного газа. Это связано с тем, что "Газпром" постепенно увеличивает свою зависимость от Китая как ключевого покупателя.

Заметьте! Особенно это стало актуальным после того, как большинство европейских стран отказались от российских энергоресурсов из-за вторжения России в Украину.