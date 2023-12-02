Контракт с Украиной должен быть подписан в начале следующего года. Производить будут бронированную технику, сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

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Когда в Украине появится завод Rheinmetall

Rheinmetall планирует построить свои первые танки в Украине уже в 2024 году. Это начнется с колесной бронированной транспортной машины (БТР) Fuchs и боевой машины пехоты (БМП) Lynx,

– говорится в материале.

Как скоро немцы будут выпускать бронированные машины

Гендиректор концерна назвал следующие сроки: первая колесная машина должна быть готова примерно через шесть-семь месяцев заключения контракта, а первая Lynx – через год или 13 месяцев.

"Таким образом, производство Fuchs в Украине станет возможным с конца лета 2024 года, а конкурент Puma – Lynx – может появиться уже летом 2025 года", – заключают журналисты.

Когда в Украине смогут выпускать немецкие танки

БМП Lynx хотят поставить даже быстрее. Первые десять машин уже производят в рамках совместного производства между Германией и Украиной. Это происходит в Германии или Венгрии. После того, как нарастят производство, можно будет быстро производить значительное количество Lynx, причем полностью в Украине. Германия должна дать разрешение на экспорт, необходимое для производства.

Такая скорость обусловлена тесным сотрудничеством, ведь Rheinmetall уже крупнейший партнер Украины в оборонной промышленности. В 2023 году объем заказов составил около двух с половиной миллиардов евро, а в Украине обслуживают бронемашины – для этого наши граждане прошли специальное обучение в Германии.

Безопасно ли производить немецкие танки в Украине.

Мы не строим новые заводы, но как Rheinmetall мы будем арендовать, переоборудовать, а затем, так сказать, эксплуатировать существующие заводы. И они, кажется, достаточно хорошо защищены,

– говорит Паппергер.

Украина может производить технику, и это изменит ход войны

Ранее Владимир Зеленский говорил о том, что наше государство должно производить больше военной техники. Это нужно, чтобы Украина не зависела от внешних факторов, но для этого необходимо, чтобы партнеры предоставили лицензию на производство.