Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что все последние удары по целям в России наносились дронами украинского производства.

Смотрите такжеНаземный дрон "Змей" в чем его суперсила

Базы с украинскими дронами тщательно охраняются

Камышин заявил, что зимой в российско-украинской войне начался "новый этап". Он характеризуется ударами беспилотников по целям в глубине русской территории.

Все недавние удары по целям в России были нанесены не иностранными образцами оружия, а разработками украинских заводов и подпольных мастерских.

рассказал он.

Он отметил, что защитники запускают БпЛА глухой ночью из секретных баз. Эти базы тщательно охраняются военными. Также доступ к ним имеют всего несколько гражданских инженеров.

Украинские БПЛА испытывают сразу на поле боя

Александр Камышин рассказал, что приезжает смотреть на новейшее оружие на стартовой площадке. По его словам, эти беспилотники проходят испытания непосредственно в бою.

У нас нет времени испытывать эти вещи на полигоне... Мы проверяем их в бою. Поэтому мы должны присутствовать вносить коррективы и улучшать процесс

сказал министр.

Издание Time отметило, что способность Украины производить достаточное количество собственного оружия будет центральным элементом его нынешней стратегии победы над россиянами. Однако стране следует преодолеть ряд вызовов. В частности, соединить свою старую и изношенную оборонную промышленность с передовыми образцами вооружений и возможностями западных союзников.

Журналисты добавили, что сегодня украинский оборонпром насчитывает сотни заводов и десятки тысяч рабочих, но они атрофировались через десятилетия бесхозяйственности и пострадали от российских ракетных ударов.

Отметим, что ночью 30 января россияне снова жаловались на атаку беспилотников. Сообщается, что один из нихупал на территории нефтебазыв Калужской области.