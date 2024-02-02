Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина получит 524 000 снарядов из обещанного миллиона. Это составляет половину от запланированного объема помощи.

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Амбициозная цель ЕС для Украины

Боррель признал, что цель, установлена в прошлом году, была очень амбициозной, но подчеркнул важность поддержки Украины в ее борьбе. Он также отметил, что не все страны-члены ЕС уже сделали свой вклад в эту инициативу.

Мы знаем, что на передовой идет ожесточенная битва, что нашим украинским друзьям срочно нужно больше боеприпасов и что мы далеко от цели. Однако мы также с самого начала знали, что цель, поставленная в прошлом году, была очень амбициозной,

– заявил Боррель.

Он также выразил обеспокоенность из-за дефицита боеприпасов в мире и проблем в цепочке поставок, которые вызвали задержки. Однако, по его словам, Европейское оборонное агентство уже подписало 60 рамочных контрактов с производителями для совместной закупки боеприпасов.

"Я передал четкое сообщение государствам-членам, что нам нужно делать больше и быстрее. У нас еще есть свободные мощности на 1,5 миллиарда евро, которые мы можем освоить, и я призвал страны-члены ЕС размещать больше заказов", – подчеркнул Боррель.

Обратите внимание! Эта инициатива ЕС является частью более широкой поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. По словам Борреля, необходимость в боеприпасах является критической, и Европа намерена выполнить свои обязательства, несмотря на все вызовы.

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