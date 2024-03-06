Издание Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников уверяет, что инициатива Чехии относительно 800 тысяч боеприпасов вскоре будет реализована. Партнеры, очевидно, уже нашли финансирование для того, чтобы выполнить обязательства.

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Когда боеприпасы будут в Украине

Президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 года заявил, что Прага нашла:

500 тысяч 155 миллиметровых снарядов;

300 тысяч 122 миллиметровых снарядов.

Тогда он отметил, что патроны можно доставить украинским военным в течение ближайших недель. Однако при условии, если Брюссель найдет на это деньги.

Как информируют журналисты, по состоянию на 6 марта Чехия почти собрала необходимое финансирование для покупки 800 тысяч артиллерийских снарядов. Это означает, что они скоро поедут на фронт.

Союзники Украины почти полностью собрали необходимое финансирование для инициативы Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов. Об этом заявил чиновник, знакомый с планами знакомый с планами,

– пишет Bloomberg.

Точные сроки будут зависеть от контрактов, договоренностей и графика поставок. Анонимные чиновники не исключают, что возможно даже определенное отклонение от даты, к которой планируют передать снаряды.

Обратите внимание! Министр обороны Украины Рустем Умеров недавно констатировал, что 50% из оружия, заявленного к отправке, приходит в Украину не вовремя. Вследствие этого, по словам чиновника, наше государство теряет людей.

Следует упомянуть к вопросу боеприпасов, что чешское министерство обороны координировало усилия партнеров и заручилось обязательствами со стороны Канады и Дании, чтобы выполнить обещание по снарядам.

Важно, что Нидерланды передали на закупку патронов 250 миллионов евро, а Бельгия заявила о выделении 200 миллионов евро помощи.

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В то же время солидарность с Чехией и Украиной в этом вопросе выражали Франция, Германия и Латвия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что соглашения по боеприпасам будут заключать с партнерами Альянса в Азии.