Во время Мюнхенской конференции по безопасности Петер Павел предложил передать Украине снаряды. К этому Чехия привлекла несколько стран ЕС, которые должны купить для Украины более 800 тысяч артиллерийских снарядов у третьих стран.

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Норвегия выделит деньги, чтобы поддержать чешскую инициативу

Сегодня мы решили внести до 1,6 миллиарда норвежских крон в инициативу под эгидой Чешской Республики, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину крайне необходимыми артиллерийскими боеприпасами,

– сказал премьер-министр Норвегии.

Он отметил, что его страна поддерживает Украину артиллерийскими боеприпасами как из собственных запасов, так и непосредственно от промышленности.

"Агрессивная война России против Украины, которая нарушает международное право, остается самым большим вызовом норвежской политике безопасности. Ни один другой кризис или конфликт не может повлиять на безопасность Норвегии в такой же степени. Речь идет о людях. Людях, которые страдают от незаконной войны России и подвергаются притеснениям и издевательствам со стороны оккупанта. Поэтому для Украины и для нашей собственной безопасности крайне важно, чтобы Норвегия продолжала поддерживать оборонительную борьбу Украины через военную и гражданскую помощь. Решение правительства выделить до 1,6 миллиарда норвежских крон на чешскую инициативу по артиллерийским боеприпасам является значительным вкладом", – заявил министр иностранных дел Норвегии.

В сообщении пресс-службы правительства Норвегии говорится, что норвежская поддержка в размере до 1,6 миллиарда норвежских крон обеспечивает полное финансирование инициативы Чехии по снарядам для Украины.

В Украине могут начать производить чешские боеприпасы

Промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group (CSG) ведет переговоры с украинскими государственными компаниями и организациями о передаче части производства в форме совместных предприятий. Производство боеприпасов и тяжелой наземной техники должно происходить в Украине и должно стартовать в течение трех лет. Инвестиции составят около сотен миллионов евро,

– говорится в сообщении чешских СМИ.

Собственно, о таких переговорах сообщил представитель CSG Андрей Чиртек. Стороны договариваются о производстве боеприпасов и тяжелой наземной техники, а также мощностях для ремонта.

"Мы планируем, что соответствующие контракты будут заключены в этом году, а производство может начаться в течение трех лет", – сказал он.

Интересно! Владелец CSG Михал Стрнад сказал Reuters, что модель сотрудничества чешского оборонного завода с Украиной должна быть похожа на сотрудничество немецкого оружейного концерна Rheinmetall и украинской государственной компании "Укроборонпром", которые в прошлом году зарегистрировали совместное предприятие. Говорилось, что Rheinmetall будет производить в Украине танки и снаряды – "шестизначное количество снарядов 155-миллиметрового калибра ежегодно". По словам Стрнада, Чехия и Украина обсуждают два-три проекта совместных предприятий.