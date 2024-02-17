Мюнхенська безпекова конференція принесла багато гарних новин для нашої держави. Наприклад, у заяві "Великої сімки" ідеться, що G7 утримає російські активи, доки Москва не компенсує Києву завдані нею збитки.

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Детально про виробництво боєприпасів в Україні від Rheinmetall

Німецький оборонний концерн Rheinmetall спільно з українською компанією-партнером відкриють в Україні нові потужності для виробництва боєприпасів. Нове виробництво дозволить виготовляти шестизначну кількість снарядів 155-міліметрового калібру щороку. Rheinmetall матиме 51 відсоток акцій нової компанії, а решта 49 відсотків належатимуть українському партнеру,

– мовиться в матеріалі.

У Rheinmetall говорять, що таким чином підтримують Україну, адже попит на боєприпаси є величезним.

"Це спільне підприємство зробить життєво важливий внесок у здатність країни захищати себе – а отже, і в безпеку всієї Європи", – пояснили там.

Що відомо про калібр 155 міліметрів та снарядний голод

Боєприпаси Боєприпаси калібру 155 міліметрів – це стандарт НАТО. Україна ж успадкувала від СРСР калібр 152 міліметри. Першою вітчизняною 155-міліметровою САУ стала "Богдана", яка чудово зарекомендувала себе на фронті. Серед відомих західних артилерійських установок, які є на озброєнні ЗСУ, – американські M777, французькі CAESAR, польські KRAB, німецькі PzH, словацькі Zuzana. Наразі снаряди калібру 155 міліметрів у дефіциті.

Співпраця Rheinmetall та України триває