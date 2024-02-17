На Мюнхенській конференції виступав і президент України Володимир Зеленський. Він, зокрема, назвав, чого Україна чекає від американських партнерів. Рішення Конгресу щодо допомоги Україні, за словами Зеленського, зараз є ключовим.

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Якою може бути доля російських активів

Росії доведеться заплатити за шкоду та спустошення, яких вона завдає Україні та її народу. Члени G7 високо оцінили роботу міністерств фінансів і закордонних справ Великої сімки з цього питання на сьогодні та підтримали їхні майбутні обговорення. Вони підтвердили свою рішучість тримати суверенні активи Росії в їхніх юрисдикціях нерухомими, доки Москва не заплатить за завдану шкоду,

– ідеться в заяві Антоніо Таяні.

Саме Італія головує зараз у Великій сімці, тож міністр закордонних справ Антоніо Таяні зробив заяву як голова зустрічі міністрів закордонних справ G7 на Мюнхенській конференції.

Іще він сказав, що члени G7 і надалі вивчатимуть усі можливі шляхи, як можна допомогти Україні, щоб наша держава отримала компенсацію від Росії відповідно до міжнародного права.

Зверніть увагу! До 2014 року Росія входила у G8, та після повномасштабного вторгнення організація перетворилася на G7.

Інші заяви G7 щодо допомоги Україні:

Країни-члени продовжать допомагати нашій державі. Вони засуджують війну та працюватимуть над тим, щоби притягнути злочинців до відповідальності.

Члени групи активізують свої зусилля, щоб Росія не могла обходити вже накладені санкції. Іще обіцяють посилити санкції.

G7 буде підтримувати відновлення України. Підтримку координуватимуть через Міжвідомчу платформу координації донорів.

Велика сімка засудила поставки зброї окупантам від КНДР і закликала Іран припинити допомагати російським військовим.

24 Канал збирає головні заяви з Мюнхенської безпекової конференції у цьому матеріалі.