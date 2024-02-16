У п'ятницю, 16 лютого, стартувала Мюнхенська конференція, яка триватиме до 18 лютого 2024 року. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про важливі заяви, які лунали на цьому заході з уст політиків та інших публічних діячів щодо України та світової безпеки.

Дивіться також Угода про гарантії безпеки між Україною та Німеччиною: з'явився текст домовленості між сторонами