Відповідну заяву український лідер зробив під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Слова президента України передає 24 Канал.

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Стаття 5 договору НАТО

Володимир Зеленський переконаний, що, ймовірно, незабаром саме Європа ухвалюватиме рішення про застосування 5 статті.

Можливо, Європа на порозі часів, коли запитання про застосування статті 5 Статуту НАТО не буде питанням до Вашингтону, а буде запитанням до європейських столиць,

– зазначив президент.

Наголошуємо! Стаття 5 договору Північноатлантичного альянсу передбачає, що напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його членів і викликає відповідь усіх держав-членів Альянсу. Рішення щодо застосування 5 статті НАТО ухвалюється після консультацій між учасниками блоку

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