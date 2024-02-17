Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Слова президента Украины передает 24 Канал.

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Статья 5 договора НАТО

Владимир Зеленский убежден, что, вероятно, вскоре именно Европа будет принимать решение о применении 5 статьи.

Возможно, Европа на пороге времен, когда вопрос о применении статьи 5 Устава НАТО не будет вопросом к Вашингтону, а будет вопросом к европейским столицам,

– отметил президент.

Подчеркиваем! Статья 5 договора Североатлантического альянса предусматривает, что нападение на одного участника НАТО является нападением на всех его членов и вызывает ответ всех государств-членов Альянса. Решение о применении 5 статьи НАТО принимается после консультаций между участниками блока.

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