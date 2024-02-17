Владимир Зеленский готов посетить позиции украинских военных вместе с Трампом, чтобы показать ему правду. Об этом президент Украины рассказал во время Мюнхенской конференции 17 февраля, информирует 24 Канал.

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Зеленский пригласил Трампа на фронт

По словам украинского лидера, он публично приглашает Дональда Трампа в Украину. Однако все зависит от желания бывшего президента США.

Если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решения, как выглядит настоящая война. Не война в Instagram, а настоящая война,

– отметил Владимир Зеленский.

Он также добавил, что наша страна готова к этому, потому что все кандидаты и представители обеих партий должны знать, что происходит в Украине. Президент Украины также выразил благодарность за двухпартийную поддержку.

Как отметил Зеленский, Украина всегда хочет, чтобы они знали правду о том, как продолжается ход этой войны.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на президентских выборах США поможет "быстро" завершить войну в Украине. Выступая в штате Айова, он сказал, что способен договориться с Владимиром Путиным, поскольку у них "хорошие отношения".

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