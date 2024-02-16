Со ссылкой на источники советники Трампа обсуждали вероятность заставить президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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Один из советников Трампа посоветовал, что если пригрозить Украине остановкой военной помощи, может воспринять тому, что Киев в конце концов согласится на переговоры.

Советники Ларри Кудлоу и Роберт О'Брайен также публично призвали к усилению санкций против российского Центрального банка, чтобы повлиять на Путина.

Пока никаких переговоров нет

Издание отмечает, что пока люди Трампа не ведут переговоров с российскими или украинскими посредниками - частично потому, что это противоречило бы закону США, который запрещает частным структурам вести переговоры от имени правительства.

Заметим, что ранее Трамп неоднократно заявлял, что "быстро завершит" войну в Украине. В частности, он призвал прекратить оказывать денежную помощь другим государствам, в частности Украине.

Россия не хочет мира