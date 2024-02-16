Із посиланням на джерела радники Трампа обговорювали імовірність змусити президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

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Один із радників Трампа порадив, що якщо пригрозити Україні зупиненням військової допомоги, може сприйяти тому, що Київ зрештою погодиться на перемовини.

Радники Ларрі Кудлоу і Роберт О'Брайен також публічно закликали до посилення санкцій проти російського Центрального банку, щоб вплинути на Путіна.

Наразі жодних перемовин немає

Видання наголошує, що наразі люди Трампа не ведуть переговорів з російськими чи українськими посередниками — частково тому, що це суперечило б закону США, який забороняє приватним структурам вести переговори від імені уряду.

Зауважимо, що раніше Трамп неодноразово заявляв, що "швидко завершить" війну в Україні. Зокрема, він закликав припинити надавати грошову допомогу іншим державам, зокрема Україні.

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