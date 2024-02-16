Із посиланням на джерела радники Трампа обговорювали імовірність змусити президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
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Один із радників Трампа порадив, що якщо пригрозити Україні зупиненням військової допомоги, може сприйяти тому, що Київ зрештою погодиться на перемовини.
Радники Ларрі Кудлоу і Роберт О'Брайен також публічно закликали до посилення санкцій проти російського Центрального банку, щоб вплинути на Путіна.
Наразі жодних перемовин немає
Видання наголошує, що наразі люди Трампа не ведуть переговорів з російськими чи українськими посередниками — частково тому, що це суперечило б закону США, який забороняє приватним структурам вести переговори від імені уряду.
Зауважимо, що раніше Трамп неодноразово заявляв, що "швидко завершить" війну в Україні. Зокрема, він закликав припинити надавати грошову допомогу іншим державам, зокрема Україні.
Росія не хоче миру
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія не хоче і не прагне встановити мир з Україною. За словами глави держави, країна-агресорка та її очільник Владімір Путін мають інші наміри – знищити українську державність.
- Міжнародні аналітики як не вбачали, так і не вбачають у Путіна ознак готовності до серйозних переговорів про мир. Західні чиновники вважають, що президент Росії має намір "пересидіти Захід", продовжувати війну, доки в західних країнах не ослабне громадська підтримка України.