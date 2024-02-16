Як Путін допомагає Трампу

Владімір Путін завжди бреше. Це аксіома. То ж коли Путін каже, що для нього президент Джо Байден кращий, ніж президент Трамп, то він бреше.

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Путін бреше, допомагаючи таким чином Трампу. Так він допомагав йому у 2016 році, коли мільйони російських ботів працювали на перемогу Трампа на виборах. Бо Трамп – це хаос. Трамп – це поляризація в США. Трамп – це удар по єдності НАТО. Це все вигідно Путіну.

Трамп – це послаблення США під лозунгом "зробімо Америку великою знову". Путін читає це як "нехай Америка осоромиться знову". Йому це подобається, адже Росія значно слабша за США. Тільки ударивши з середини, Путін може досягти успіху, просто допомагаючи самозакоханому нарцису прийти до влади. А далі той все зробить сам.

Все, що говорить Путін, він говорить не тому, що він так думає, а тому, що хоче, щоб ви це почули. Виключенням є хіба що його уроки історії, на яких він зациклений. То ж він не говорить, що Байден кращий для нього президент тому, що він так думає. Він говорить, бо хоче, щоб це почули, і щоб Трамп міг використати це у виборчих перегонах. Щоб завадити Байдену апелювати до прокремлівської політики Трампа.

Що робить Трамп у відповідь

Путін допомагає Трампу. А Трамп допомагає Путіну? Так. Зараз його люди саботують допомогу Україні. Вже створюючи ситуацію, коли Росія має перевагу на полі бою.

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І от радник Трампа каже, що план Трампа полягає у тому, щоб змусити Україну і Росію сісти за стіл перемовин. Україну він буде примушувати до перемовин погрожуючи зменшити або скасувати підтримку. А Путіна буде змушувати, погрожуючи збільшити допомогу Україні.

Але фішка в тому, що Путін вже заявляє, що готовий до перемовин. Просто на умовах замороження конфлікту по поточній лінії зіткнення. Нещодавно на Reuters вийшла стаття, до якої багато хто в Україні поставився скептично, і яка між тим описує потуги Путіна досягти перемовин. Те, що команда Байдена його послала, заявивши, що без України й без бажання України ніхто вести перемовини не буде.

Ця стратегія, стратегія Трампа, буде рівнозначна тиску на Україну й просто повторює бажання Путіна. Бо Путін готовий. Україна не готова. Значить це, мовляв, Україна проти миру. От який висновок виходить із маніпулятивної логіки Трампа. Цим він однозначно підтримує Путіна і його наративи. Так само як наркоман Ілон Маск, який фактично каже те саме, а може у них взагалі одні й ті самі радники. І от вони кажуть, що Росію перемогти неможливо, а допомога Україні лише шкодить.

От така сила кохання. На взаємовигідній основі.