Про це президент України розповів в інтерв'ю італійському каналу Rai1. Зеленський наголосив, що Росія прагне лише зруйнувати нашу державу, передає 24 Канал.

Цікаво Що стосується війни на землі, то ситуація зайшла в глухий кут, це факт, – Зеленський на Rai

Зеленський пояснив, чому Росія не хоче миру з Україною

Відповідаючи на запитання про можливість переговорів та процесів миру між Україною і Росією глава держави зазначив, що немає ніякого дисконекту. Однак, за словами глави держави, варто розуміти, як це відбувається і яка ситуація з переговорами.

Перше, Росія не хоче миру і не прагне миру. Для них мир – це програш. Вони не готові до жодного миру,

– сказав Зеленський.

Президент зауважив, що спочатку росіяни початку вони говорили непублічно, а зараз уже напряму заявляють, що не збираються зупинятися і "не виконали своє завдання".

"А їхнє завдання, я підкреслюю, – зруйнувати повністю Україну", – заявив він.

На переконання Зеленська, через деякий час Росія може публічно заявити, що їхнє завдання – зруйнувати Україну. Адже так було як з анексією Криму, так і з тимчасовою окупацією Донецької й Луганської областей.

Спочатку сказали, що Донбас і Крим – це Україна, а потім сказали: "Ні, це Росія". Так буде і з цим мирним процесом. Тому що головне завдання Путіна незмінне: зруйнувати нас, відібрати незалежність, відібрати цю землю, щоб Україна була частиною його Росії, його імперії,

– підкреслив президент.

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