Про це президент сказав під час інтерв'ю італійському телеканалу. Глава держави назвав відсоток української території, яку ще треба звільнити від російських окупантів.

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Який відсоток території України ще під окупацією

Український лідер наголосив, після майже двох років повномасштабної війни важливо, що нам вдалося захистити державу.

Близько 26% національної території все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не може значно просунутися. Ми їх зупинили,

– підкреслив Зеленський.

Президент додав, що сьогодні Україна знає, що таке війна. На жаль, багато сімей втратили близьких, є поранені й багато на фронті. Однак, наголосив український лідер, ми не одні, нам вдалося об'єднати світових лідерів.

"Перші дні війни були дуже різними, люди були дуже налякані. Спочатку був великий хаос, несподіване вторгнення, вночі напади на міста. Люди були шоковані. Тепер все по-іншому, ми почали захищати нашу землю та родини. У нас не було альтернативи", – зауважив президент.

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Зверніть увагу! У листопаді 2023 року керівник ОП повідомляв, що Сили оборони вже відвоювали майже 50% окупованих росіянами територій України.